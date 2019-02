Si chiude sull’1-1 il derby tra l’Aurora Olgiate e la Brianza Cernusco Merate

Stesso risultato per Manara e Barzago, contro Biassono e Concorezzese. La ColicoDerviese si fa rimontare dal Basiano Masate

LECCO – Un punto a testa per le cinque formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Promozione. La gara più sentita è stata sicuramente quella che ha visto opposte Aurora Olgiate e Brianza Cernusco Merate. I meratesi hanno sbloccato la situazione al 59′ con Sagno per poi venire raggiunti ad un passo dallo scadere da Baroni, in gol all’89’.

Il pareggio permette all’Aurora di restare in seconda posizione; la Brianza mastica invece amaro data la propria complicata situazione di classifica. Al momento i gialloblù sono quart’ultimi, in piena zona play out e con un ritardo di cinque punti dalla salvezza diretta.

Al secondo posto con l’Aurora vi è anche la Luciano Manara che ha impattato, sempre per 1-1, sul terreno di casa contro il Biassono. Al gol ospite di Pappapico, giunto su calcio di rigore al 27′, ha risposto Baggioli al 31′.

Identico punteggio nel match tra Barzago e Concorezzese, con gli ospiti in vantaggio con Bosisio al 60′ e i padroni di casa in gol con Isaia all’89’. Il Barzago è ora quinto a due lunghezze dalla coppia Aurora-Manara e ad un punto dal Casati Arcore.

A chiudere il quadro il 2-2 tra Basiano Masate e ColicoDerviese. I ragazzi di Cavalli, avanti di due gol grazie ad una doppietta di Mattaboni, si fanno raggiungere nei primi minuti del secondo tempo dai padroni di casa. I lariani restano a centro classifica, con un punto di ritardo dalla zona play off ma al tempo stesso con solamente due lunghezze di vantaggio sui play out.