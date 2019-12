Calcio Promozione. Va alla Luciano Manara il match tra lecchesi giocato contro la ColicoDerviese

La Luciano Manara si impone 2-1 sulla ColicoDerviese

La Brianza Cernusco Merate cala un pesante tris al Casati Arcore

LECCO – Continua l’ottimo momento di forma della Brianza Cernusco Merate e della Luciano Manara ai piani alti del girone B di Promozione.

I gialloblù, con la vittoria per 3-0 nel big match giocato sul terreno di casa contro il Casati Arcore, salgono al secondo posto, al pari del Castello Città di Cantù, con un punto di ritardo dalla vetta occupata dalla Speranza Agrate. Il successo odierno porta le firme di Fall, Crippa e Riva.

Una vittoria pesante è anche quella ottenuta dalla Luciano Manara contro la ColicoDerviese. I bersaglieri si sono imposti sui lariani grazie ai gol di Daniele Conti e Ciappesoni. A poco è servita la rete nel finale di Mattaboni.

La Manara torna così in zona play off, agganciando in quarta posizione il Cabiate. La ColicoDerviese scivola invece in zona play out.

Zona play out dove continuano a restare anche le altre formazioni lecchesi del girone, tutte ancora una volta sconfitte. Il Barzago è stato battuto 2-1 sul campo del Lissone; stesso risultato per l’Arcadia Dolzago, nella sconfitta interna contro il Muggiò. Passivo pesantissimo (7-0) invece per l’Aurora Olgiate in casa della Concorezzese.