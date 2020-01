Calcio Promozione. Vittorie importanti per Manara e Brianza

La Luciano Manara supera di misura l’Arcellasco

Successo in rimonta per la Brianza Cernusco Merate contro il Barzago

LECCO – Prosegue il buon momento della Luciano Manara e della Brianza Cernusco Merate ai piani alti del campionato di Promozione (girone B).

La Manara ha avuto la meglio dell’Arcellasco per 1-0, grazie ad un gol di Cotrone messo a segno a metà ripresa. La vittoria permette ai bersaglieri di mantenersi al terzo posto, appena dietro alla coppia di vertice formata da Speranza Agrate e Castello Città di Cantù (rispettivamente vittoriose contro Aurora Olgiate per 3-0 e Vibe Ronchese per 2-1).

In zona playoff si mantiene anche la Brianza Cernusco Merate, brava a superare in rimonta per 2-1 il Barzago. Al vantaggio ospite nel primo tempo di Isaia, rispondono nella ripresa Lozza e Musella. Detto della Brianza che resta al quinto posto e accorcia a -2 dal Cabiate (stoppato sull’1-1 dalla Concorezzese) si deve registrare il penultimo posto del Barzago che viene staccato dall’Arcadia Dolzago.

Con la vittoria per 4-1 nel match salvezza contro l’Alta Brianza Tavernerio (doppietta di Bianco e marcature di Stefanoni e Barillà) l’Arcadia, oltre a staccare il Barzago, sopravanza in classifica proprio l’Alta Brianza. Ora i ragazzi di Bonomi sono a due soli punti dalla salvezza diretta.

A chiudere il quadro l’importante colpo esterno della ColicoDerviese, che batte 1-0 il Muggiò. La marcatura da tre punti di Mattaboni permette ai lariani di superare anche in classifica i brianzoli e di prendere un pò di respiro rispetto alla zona playout.