La vicecapolista si fa rimontare dal Ponte San Pietro (2-1)

I ragazzi di Commisso cedono in casa con il Real Calepina (0-1)

LECCO – E’ un turno infrasettimanale amaro quello della Casatese e del NibionnOggiono. Nelle gare valide per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie D entrambe le formazioni lecchesi escono dal campo con le ossa rotte, battute rispettivamente da Ponte San Pietro e Real Calepina.

Sul terreno di gioco dei bergamaschi la Casatese cede 2-1. Alla banda di mister Tricarico non basta la rete del vantaggio siglata da Isella al 64′. I padroni di casa pareggiano quasi subito i conti con Capelli (68′) e operano il sorpasso in pieno recupero (94′), quando Mandelli trova il gol da tre punti.

Al “De Coubertin” di Oggiono è invece la marcatura di Valois al 35′ a decidere la sfida in favore del Real Calepina. Il vantaggio dei bergamaschi regge fino al 90′ col punteggio finale che recita dunque 0-1.

Sia per la Casatese che per il NibionnOggiono si tratta della settima sconfitta stagionale su ventisei gare finora disputate.

A otto giornate dal termine della stagione regolare la classifica vede la Casatese in seconda posizione con 49 punti, alle spalle della capolista Seregno che aumenta il proprio vantaggio a cinque lunghezze dopo il successo odierno in casa del Breno (0-1). Alle spalle dei biancorossi vi sono poi il Fanfulla e il Crema, rispettivamente con 46 e 42 punti. Il NibionnOggiono chiude il quadro delle formazioni attualmente in zona playoff con 41 punti all’attivo.

Nel prossimo turno i ragazzi di Tricarico cercheranno riscatto in casa contro il Sona, mentre quelli di Commisso lo faranno sul campo dello Scanzorosciate.