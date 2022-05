Mazzoleni rifila un tennistico 6-2 alla Vis Nova Giussano

Il Sona si impone 2-1 sui ragazzi di Boldini; lo spettro della retrocessione è sempre più vicino

LECCO – Domenica dal doppio volto per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese può fare festa con la larga vittoria ottenuta contro la Vis Nova Giussano: i biancorossi si impongono 6-2 con le reti che portano le firme di Recino (doppietta), Menegazzo, Fusi, Sassella e Comberiati. Per gli ospiti a segno Beretta e Gambazza.

Grazie alla vittoria i ragazzi di Mazzoleni mantengono vive le speranze di approdare ai playoff. Ora la Casatese è sesta, a pari punti con la Virtus Ciserano Bergamo, con una lunghezza di ritardo dal quinto posto occupato dal Desenzano Calvina.

Il lato negativo della medaglia è invece rappresentato dalla sconfitta rimediata dalla Brianza Olginatese sul terreno di casa per mano del Sona. I veronesi si impongono 2-1 grazie alle marcature di Angelini e Strianese che ribaltano l’iniziale gol del vantaggio realizzato da Momentè. La formazione di Boldini resta dunque sul fondo della classifica e vede affielorsi ulteriormente le possibilità di salvezza.

Dando infine uno sguardo agli ultimi due turni di campionato, la Casatese affronterà prima il Leon in trasferta e poi la Virtus Ciserano Bergamo in casa, in quello che potrebbe essere lo scontro decisivo per il quinto posto; la Brianza Olginatese andrà invece prima sul campo del Villa e poi chiuderà sul terreno amico contro il Leon, formazioni entrambe posizionate in zona playout.