Gol, spettacolo e primato per i ragazzi di Tricarico

Commisso impatta (1-1) contro lo Sporting Franciacorta

LECCO – Domenica da urlo per la Casatese di mister Tricarico. Contro il Brusaporto i biancorossi mandano a segno un pokerissimo che li proietta, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica di Serie D (girone B). Il 5-0 finale è firmato da Pontiggia (il gol che sblocca la partita) Bello e Morlandi (per entrambi una doppietta).

Per quanto concerne l’andamento della gara a sbloccare la situazione è appunto Pontiggia, il quale al 10′ realizza l’1-0 ribadendo in rete una conclusione di Isella respinta centralmente dal portiere ospite. La partita si indirizza poi del tutto tra la mezz’ora e l’intervallo, quando Bello va a segno per due volte con due colpi di testa in fotocopia da corner.

Nella ripresa il Brusaporto prova la reazione ma a spegnerla sul nascere ci pensa il neoentrato Morlandi, che al 61′ realizza il poker. La manita la serve lo stesso Morlandi al 74′.

La classifica vede ora la Casatese in vetta con 10 punti, a +1 sul Seregno e +2 sul Real Calepina. In attesa del recupero del 28 ottobre, che vedrà il Crema andare in trasferta a Caravaggio, i brianzoli possono godersi il primato.

Non può invece far festa il NibionnOggiono, bloccato in casa sull’1-1 dallo Sporting Franciacorta. Al “De Coubertin” nel primo tempo il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. In avvio di ripresa però Cargiolli apre le marcature, correggendo in rete una conclusione di Premoli. Pochi minuti dopo Iamal ha una buona chance per raddoppiare ma Pilotti si salva in angolo.

Il gol arriva invece sul fronte di campo opposto, quando al 61′ Saporetti realizza il pareggio sfruttando al massimo un assist di Zambelli. Nel finale Bitihene grazia il NibionnOggiono sprecando un’ottima occasione da rete.

Nel prossimo turno la Casatese riceverà la Virtus Ciserano Bergamo mentre il NibionnOggiono farà visita al Caravaggio.