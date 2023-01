Calcio Serie D. Casatese bloccata sul 2-2 dalla Caronnese

I biancorossi vanno sotto 0-2; la doppietta di Isella consente di ottenere un punto

Commisso alla quarta giornata consecutiva senza vittorie

CASATENOVO – Dopo tre ko consecutivi la Casatese torna a muovere la classifica col pareggio per 2-2 ottenuto contro la Caronnese. Sul terreno amico, i biancorossi vanno prima di due gol per via delle marcature di Braidich (60′) e Curci (67′); nel finale di gara ci pensa Isella con una doppietta (77′ e 89′) a riportare il punteggio in parità.

Al termine della ventesima giornata la classifica del girone B di Serie D vede i brianzoli in settima posizione a quota 31 punti, con un ritardo di due lunghezze dalla zona playoff.

Per quanto concerne infine il prossimo turno i ragazzi di Commisso saranno impegnati in trasferta contro il Città di Varese, che oggi ha impattato 0-0 sul campo del Seregno.

Classifica

Lumezzane 47

————————————-

Alcione Milano 40

Arconatese 35

Sporting Franciacorta 33

Virtus Ciserano Bergamo 33

————————————

Brusaporto 32

Casatese 31

Varesina 29

Ponte San Pietro 28

Desenzano 25

Folgore Caratese 25

Villa Valle 25

———————————-

Seregno 21 (-3 punti)

Real Calepina 20

Città di Varese 17

Breno 16

———————————-

Sona 14

Caronnese 13