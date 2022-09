Brianzoli avanti con Quaggio in avvio, pareggio di Duguet nella ripresa

Casatese prima in classifica con lo Sporting Franciacorta

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude sull’1-1 la trasferta della Casatese sul terreno di gioco della Caronnese. Ai ragazzi di Commisso non riesce la conquista della terza vittoria consecutiva di questo inizio di stagione; il punto guadagnato in casa della formazione varesina consente comunque ai brianzoli di mantenere la vetta della classifica del girone B di Serie D con sette punti all’attivo al pari dello Sporting Franciacorta.

Per quanto concerne il tabellino della gara ad andare a segno sono Quaggio per la Casatese e Duguet per la Caronnese. Il gol biancorosso arriva al 6′, quando la punta va segno con un tocco sotto porta sfruttando a pieno un assist di Pontiggia dalla sinistra. La rete del pareggio giunge invece in apertura di ripresa: al 49′ la formazione di casa trova l’1-1 sfruttando un’ingenuità difensiva dei brianzoli a seguito di un calcio da fermo.

La classifica, come anticipato in apertura, vede la Casatese al primo posto in coabitazione con lo Sporting Franciacorta a quota sette. Di seguito la classifica completa del girone B di Serie D:

Sporting Franciacorta 7

Casatese 7

Arconatese 6

Varesina 6

Virtus Ciserano Bergamo 6

Città di Varese 4

Desenzano 4

Seregno 4

Alcione Milano 4

Sona 4

Lumezzane 4

Ponte San Pietro 3

Brusaporto 3

Villa Valle 3

Folgore Caratese 3

Breno 2

Real Calepina 2

Caronnese 1