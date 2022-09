Biancorossi al quarto risultato utile consecutivo

La classifica vede la Casatese al terzo posto con 8 punti all’attivo

CASATENOVO – Con lo 0-0 maturato questo pomeriggio contro il Città di Varese, nel quarto turno d’andata del girone B di Serie D, la Casatese coglie il secondo pareggio consecutivo, oltre al quarto risultato utile da inizio stagione.

Dopo l’1-1 maturato sul campo della Caronnese dunque la formazione di Commisso muove nuovamente la classifica, questa volta con un pareggio senza reti tra le mura di casa. Nella gara giocata sul sintetico di Rogoredo i brianzoli disputano un buon primo tempo, nel quale creano molto senza però riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa gli ospiti crescono ma di grosse occasione da rete non ne costruiscono; la Casatese resta comunque sempre in partita creando alcune buoni occasioni per realizzare il gol del vantaggio. Gol che non arriva su entrambi i fronti; al 90′ dunque il punteggio recita 0-0.

Col pareggio odierno la Casatese si porta in terza posizione con otto punti all’attivo. Dando infine uno sguardo al calendario, nel prossimo turno – domenica 2 ottobre – i biancorossi faranno visita alla Folgore Caratese, oggi superata 2-1 dalla capolista Sporting Franciacorta.

Classifica

Sporting Franciacorta 10

Arconatese 9

Casatese 8

Lumezzane 7

Alcione Milano 7

Desenzano 7

Ponte San Pietro 6

Virtus Ciserano Bergamo 6

Varesina 6

Città di Varese 5

Seregno 4 (una partita in meno)

Villa Valle 4

Sona 4

Brusaporto 3 (una partita in meno)

Real Calepina 3

Folgore Caratese 3

Breno 2

Caronnese 1