La Folgore Caratese stoppa la corsa della Casatese (1-1)

Brianza Olginatese in crisi: la Vis Nova si impone in rimonta per 4-2

LECCO – E’ un turno di campionato amaro quelle delle formazioni lecchese impegnate nel girone B di Serie D.

La Casatese, dopo quattro vittorie consecutive, è costretta ad un mezzo stop dalla Folgore Caratese che la blocca sull’1-1. Va però peggio alla Brianza Olginatese, la cui situazione ora inizia a preoccupare, che si fa rimontare due reti di vantaggio dalla Vis Nova Giussano, ultima della classe, e viene sconfitta per 4-2.

Per quanto concerne la partita giocata a Casatenovo a sloccare il risultato sono i ragazzi di Mazzoleni, che al 14′ si portano in vantaggio con Mecca. La Folgore resta comunque in partita e al 33′ pareggia i conti con Lo Faso. Nella ripresa il punteggio non varia più e le due formazioni si dividono così la posta in palio.

Il pareggio costa alla Casatese la testa della classifica, data la contemporanea vittoria del Sangiuliano City per 2-0 sullo Sporting Franciacorta. Ora i milanesi comandano con 33 punti, uno in più dei brianzoli.

La sfida di Olginate ha invece visto la formazione guidata da Arioli portarsi sul 2-0 con le reti ravvicinate di Viganò (18′) e Caraffa (22′). La Vis Nova riesce a rientrare in gara prima dell’intervallo con Fall (42′). Nella ripresa poi lo stesso Fall si scatena e ribalta la situazione (69′ e 76′) realizzando così una tripletta. A chiudere i conti ci pensa infine Cazzaniga all’86’.

A livello di classifica la Brianza Olginatese scivola tra le formazioni in zona playout.