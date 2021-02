Isella e Pennati (doppietta) affossano il Desenzano Calvina

La sconfitta del Seregno a Scanzorosciate manda in vetta i biancorossi

LECCO – E’ un pomeriggio perfetto quello vissuto dalla Casatese. La formazione di mister Tricarico batte con un secco 3-0 il Desenzano Calvina e vola in testa al girone B di Serie D, complice la contemporanea sconfitta del Seregno, ex capolista, sul campo dello Scanzorosciate (2-0 il risultato finale in favore dei bergamaschi).

La gara del “Comunale” di Rogoredo si decide nel primo tempo, col risultato che al 45′ è già sul 3-0. A spezzare l’equilibrio ci pensa Isella al 12′, con un gran tiro scoccato dopo essersi smarcato alla grande ed essere rientrato sul piede forte.

Il raddoppio arriva al 35′ e porta la firma di Pennati, a segno da pochi passi dalla linea di porta sugli sviluppi di un corner. Da segnalare che un minuto prima gli ospiti erano rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Crema, dovuta ad un colpo proibito rifilato a Perego a gioco fermo.

Prima dell’intervallo (42′) arriva anche il tris e a siglarlo è ancora Pennati, il quale va in rete con una spledida traiettoria da fuori area che va ad insaccarsi sotto la traversa. La gara di fatto si chiude con un tempo d’anticipo. Nella ripresa il Desenzano Calvina non riesce a riaprire la sfida e la Casatese controlla senza particolari affanni.

Per quanto concerne la classifica ora i biancorossi comandano con 36 punti all’attivo, uno in più del Seregno. In terza posizione segue poi il Brusaporto con 33 punti, in quarta il Crema e in quinta il NibionnOggiono, rispettivamente a quota 30 e 28 punti.

Proprio quest’ultime due formazioni si sono ritrovate una contro l’altra al “De Coubertin” di Oggiono. Poche le emozioni e le palle gol create nei novanta minuti di gioco. A provarci con maggior convinzione sono stati i ragazzi di Commisso ma il muro eretto dagli ospiti ha resistito fino al triplice fischio.

Mercoledì pomeriggio Casatese e NibionnOggiono saranno di nuovo in campo: la Casatese sul campo del Villa Valle mentre il NibionnOggiono nel big match di Brusaporto.