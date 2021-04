La formazione di Tricarico supera 4-3 lo Scanzorosciate

I ragazzi di Commisso regolano 2-0 la Virtus Ciserano Bergamo

LECCO – E’ un sabato perfetto quello vissuto dalle due formazioni lecchesi di Serie D. La Casatese batte 4-3 lo Scanzorosciate al termine di una partita pazzesca che l’ha vista per tre volte in svantaggio, ma anche rimontare ogni volta le reti dei bergamaschi, prima del gol decisivo realizzato da Pontiggia in pieno recupero. Ottiene i tre punti anche il NibionnOggiono che batte 2-0 in trasferta la Virtus Ciserano Bergamo con un gol per tempo.

In vista del big match di domani pomeriggio tra Seregno e Crema, la Casatese torna momentaneamente in vetta alla classifica. Ora i biancorossi hanno un punto di vantaggio sul Seregno vicecapolista e sette sul Crema, terzo in classifica. Il NibionnOggiono segue invece in quarta posizione con una lunghezza di ritardo dalla formazione bianconera.

CASATESE – SCANZOROSCIATE 4-3

Per quanto concerne la partita del “Comunale” di Rogoredo ad andare per primi in vantaggio sono gli ospiti che all’8′ si portano sull’1-0 con un colpo di testa di Parravicini. Il pareggio della Casatese arriva al 32′ grazie ad un rigore trasformato da Isella. Prima dell’intervallo i bergamaschi rimettono la freccia con un altro penalty, questa volta realizzato da Di Lauri.

In avvio di ripresa Pontiggia pareggia i conti con una gran esecuzione dalla distanza ma al 68′ Parravicini sigla il nuovo vantaggio dello Scanzorosciate. Passano pochi minuti e la Casatese ottiene un secondo rigore: dell’esecuzione se ne incarica il neoentrato Candido, Berardelli si supera e respinge la conclusione. La partita sembra chiusa ma il finale di gara della Casatese è da favola. All’89’ Morganti fa 3-3, dopo un batti e ribatti in area, mentre al 92′ è Pontiggia l’uomo della provvidenza col gol del definitivo 4-3 che vale i tre punti e il ritorno in vetta alla classifica.

VIRTUS CISERANO BERGAMO – NIBIONNOGGIONO 0-2

A Ciserano il NibionnOggiono sblocca la situazione al 24′, quando Citterio dopo aver controllato palla al limite dell’area realizza d’esterno. La gara resta poi sull’1-0 fino alle ultimissime battute di gara. Il raddoppio arriva infatti solo al 91′, con Lillo che capitalizza al massimo un assist di Tremolada.

Mercoledì pomeriggio Casatese e NibionnOggiono torneranno nuovamente in campo: i ragazzi di Tricarico faranno visita al Ponte San Pietro mentre la formazione di Commisso riceverà il Real Calepina.