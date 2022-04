Si chiude con un pirotecnico 5-3 il match tra Casatese e Sona

La Brianza Olginatese finisce ultima dopo la sconfitta interna per 3-2 con la Virtus Ciserano Bergamo

LECCO – E’ un giovedì di campionato dal doppio volto quelle delle due formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La trentatreesima giornata di campionato fa registrare il successo ricco di gol della Casatese, capace di imporsi per 5-3 sul Sona. Niente da fare invece per la Brianza Olginatese, superata sul terreno di casa dalla Virtus Ciserano Bergamo col risultato di 3-2.

Per quanto riguarda la sfida del sintetico di Rogoredo sono i ragazzi di Mazzoleni a portarsi in vantaggio con Fusi. Gli ospiti ribaltano però la situazione grazie alle reti di Di Nardo e Pavan; all’intervallo il punteggio è dunque fissato sul 2-1 in favore del Sona. Nella ripresa Perego pareggia i conti ma ci pensa poi di nuovo Di Nardo a riportare in vantaggio i suoi. Nel finale però cambia tutto, con le marcature di Sala, Recino e Pontiggia che cambiano completamente la situazione e portano tre punti preziosi in ottica playoff.

Al “Comunale” di Olginate invece la Virtus Ciserano Bergamo ottiene il doppio vantaggo con due rigori, il primo trasformato da Bardelloni e il secondo da Bertoli. A cavallo dei due tempi la formazione di Boldini riesce comunque a riportare la partita sui binari giusti grazie Cavagna ed Ekuban. Ad un quarto d’ora dal termine è però il gol di Monti a condannare i bianconeri.

A livello di classifica la Casatese resta settima con un ritardo di tre lunghezze dalla zona playoff; la Brianza Olginatese scivola in ultima posizione e vede complicarsi terribilmente il cammino verso la salvezza.

Nel prossimo turno – domenica 24 aprile – la Casatese riceverà il Villa Valle mentre la Brianza Olginatese ospiterà lo Sporting Franciacorta.