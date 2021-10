Calcio Serie D. Casatese travolgente; pari senza gol per la Brianza Olginatese

I biancorossi superano con un rotondo 6-2 il Caravaggio

Pareggio a reti bianche tra Brianza Olginatese e Arconatese

LECCO – Nel turno infrasettimanale di Serie D, valido per la quarta giornata d’andata, ha prendersi la scena è la larga vittoria con cui la Casatese ha schiantato il Caravaggio.

Dopo il successo ottenuto domenica sul campo del Real Calepina (0-1), la truppa di Mazzoleni concede il bis battendo i bergamaschi con un roboante 6-2. La sfida viene indirizzata fin dalle prime battute, con le reti di Lancini e Pontiggia che a cavallo del quarto d’ora fissano il punteggio sul 2-0.

Prima dell’intervallo ci pensano lo stesso Pontiggia e Masini a mettere il risultato in ghiaccio. Nella ripresa sono invece Isella e Recino ad arrotondare ulteriormente il risultato. Il malcapitato Caravaggio nel finale rende meno amara la sconfitta con le segnature di Fumagalli e Ibe.

Si è chiusa poi sullo 0-0 la sfida che ha visto opposte Brianza Olginatese e Arconatese. Con il punto odierno i ragazzi di Arioli continuano a muovere la classifica e proseguono nella loro striscia positiva (una vittoria e due pareggi), oltre a fermare la corsa dei milanese che nelle prime tre giornate avevano sempre vinto.

Dando uno sguardo alla classifica la Casatese grazie alla seconda vittoria consecutiva si porta in settima posizione a quota sei punti. La Brianza Olginatese segue un gradino più sotto con una lunghezza di ritardo.

Per quanto concerne infine il prossimo turno la Casatese farà visita alla capolista Sangiuliano City, che guida a punteggio pieno dopo aver a sua volta surclassato il Leon per 7-2; per la Brianza Olginatese impegno più abbordabile sul campo della Castellanzese, oggi battuta in casa per 3-2 dalla Virtus Ciserano Bergamo.