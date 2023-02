Calcio Serie D. Colpaccio della Casatese: espugnato 1-0 il campo della capolista Lumezzane

Gara decisa dalla marcatura di Videkon all’11’

Biancorossa ora quinti ma con un solo punto di ritardo dal terzo posto

LUMEZZANE – Nel venticinquesimo turno del girone B di Serie D la Casatese fa il colpaccio battendo 1-0 in trasferta la capolista Lumezzane. La gara giocata in terra bresciana viene decisa dalla marcatura di Videkon, giunta in apertura di match (11′).

Grazie ai tre punti odierni la truppa di mister Commisso si porta a quota 41 punti, che al momento significano quinto posto in solitaria con un vantaggio di due lunghezze sullo Sporting Franciacorta e una di ritardo sul duo formato da Arconatese e Varesina.

Per quanto concerne infine il prossimo turno di campionato, dopo aver superato l’attuale padrona del girone B di Serie D, i brianzoli affronteranno subito un altro big match, che questa volta li vedrà opposti alla seconda forza del campionato, l’Alcione Milano, oggi bloccato sul 2-2 dallo Sporting Franciacorta.

Classifica

Lumezzane 56

———————————-

Alcione Milano 53

Arconatese 42

Varesina 42

Casatese 41

——————————–

Sporting Franciacorta 39

Virtus Ciserano Bergamo 37

Desenzano 36

Brusaporto 34

Ponte San Pietro 33

Folgore Caratese 30

Seregno 29 (-3 punti)

——————————–

Villa Valle 29

Real Calepina 28

Breno 26

Città di Varese 21

——————————-

Sona 16

Caronnese 13