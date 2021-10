I brianzoli espugnano il campo della capolista Sangiuliano City (0-2)

LECCO – Grande domenica per le formazioni lecchesi di Serie D. La quinta giornata di campionato regala due successi: la Casatese centra la terza vittoria consecutiva con un grande successo (0-2) in casa della capolista Sangiuliano City; la Brianza Olginatese supera invece (1-2), sempre in trasferta, la Castellanzese.

Per quanto concerne la vittoria dei ragazzi di Mazzoleni a griffarla sono Perego e Recino, in rete rispettivamente al 19′ e all’83’. La truppa di Arioli rimonta invece l’iniziale vantaggio siglato nel primo tempo da Ferrandino (11′) con le reti di Ekuban, a metà ripresa (74′), e di Cavagna allo scadere.

Per quanto concerne la classifica la Casatese occupa ora la quarta posizione a quota 9 punti. Appena dietro la insegue la Brianza Olginatese con una lunghezza di ritardo.