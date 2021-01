Decide Baldan all’86’ nonostante l’espulsione di Perez

Tricarico aggancia il Crema e va a -1 dal Seregno capolista

CASATENOVO – E’ un mercoledì pomeriggio da incorniciare quello vissuto dalla Casatese. I biancorossi si sono infatti imposti sul Caravaggio per 1-0, nel recupero della tredicesima giornata d’andata, grazie alla rete siglata da Baldan, con un preciso tiro dal limite, nelle battute finali del match (86′).

Ad impreziosire il successo dei ragazzi di mister Tricarico, il fatto di aver ottenuto i tre punti nonostante l’inferiorità numerica, dovuta all’espulsione per somma d’ammonizioni rimediata al 77′ da Perez.

La classifica sorride

Grazie alla settimana affermazione stagionale i brianzoli agganciano il Crema in seconda posizione a quota 24 punti. A dividere il duo dalla vetta occupata dal Seregno è solamente un punto. A completare la zona playoff vi sono poi l’altra lecchese del girone, il NibionnOggiono, e il Brusaporto, appaiate al quarto posto con 23 punti all’attivo.

La classifica in vetta è dunque cortissima, con cinque squadre nel giro di soli tre punti. Ma la bagarre è aperta anche alle spalle, dove Desenzano Calvina, Sporting Franciacorta, Virtus Ciserano Bergamo e Real Calepina, quest’ultima con una partita ancora da recuperare, premono per entrare in zona playoff.

Il commento di mister Tricarico

Al termine del match il commento in casa biancorossa è affidato al tecnico Danilo Tricarico: “Abbiamo ottenuto i tre punti giocando in modo sporco. Ovviamente sono molto contento per il risultato e per la classifica che ne consegue. Obiettivamente abbiamo creato poco, però siamo rimasti sempre sul pezzo e nonostante l’inferiorità numerica abbiamo avuto la personalità di crederci fino alla fine venendo premiati dal gol di Baldan” così l’allenatore dei brianzoli.

Ora la Casatese avrà a disposizione tre giorni per preparare al meglio la trasferta di Trezzo sull’Adda in programma domenica 31 gennaio. La Tritium non vive certo un buon momento, come testimonia l’ultimo posto della graduatoria. Anche per questo motivo la guardia dovrà restare molto alta per evitare clamorosi scivoloni.

Il NibionnOggiono, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno a Villa d’Almè contro il Villa Valle, ospiterà invece al “De Coubertin” il Sona dell’ex Inter e Roma Maicon.