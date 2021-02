Al “Ferruccio” i blues si impongono 2-1

I ragazzi di Commisso rimontano la Vis Nova con Tremolada

LECCO – E’ un turno di campionato amaro, quello valido per la sedicesima giornata d’andata del girone B di Serie D, per Casatese e NibionnOggiono.

La formazione di Tricarico cede 2-1 nel big match che l’ha vista impegnata sul terreno della capolista Seregno. La banda di Commisso riesce invece a strappare un punto con l’1-1 ottenuto in casa della Vis Nova Giussano.

Per quanto concerne il big match tra prima e seconda della classe, a deciderlo sono le reti di Borghese al 14′ e del subentrato Jimenez al 69′; nel mezzo il pareggio siglato da Candido al 55′ che aveva fatto sperare in una nuova impresa dei biancorossi. Da evidenziare anche il rigore parato da Ferrara in apertura di ripresa. Per il giovane portiere si tratta del secondo penalty parato in due partite consecutive, dopo quello col Breno nel precedente turno.

Nella sfida giocata a Giussano invece è la Vis Nova a portarsi in vantaggio, grazie ad un tiro dal dischetto di Valtulina al 12′. Il NibionnOggiono è comunque bravo a restare in partita e a trovare il pareggio al 57′ con Tremolada.

Gli oggionesi tornano dunque a muovere la classifica, dopo il ko rimediato a Ponte San Pietro in settimana. Proprio i bergamaschi fanno un grosso favore alla Casatese, sbancando il campo del Crema (1-3) e permettendo dunque ai biancorossi di mantenere la seconda posizione in solitaria.

Nel prossimo turno, l’ultimo d’andata, sia Casatese che NibionnOggiono saranno di scena sui campi di casa, rispettivamente contro Real Calepina e Desenzano Calvina.