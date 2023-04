Calcio Serie D. La Casatese cala il tris alla Varesina: successo per 3-1

Successo firmato da Pontiggia, Stefanoni e Quaggio

I biancorossi si confermano al terzo posto in classifica

CASATENOVO – Dopo il pareggio senza reti ottenuto sul terreno di gioco della Real Calepina, la Casatese ritrova il successo imponendosi per 3-1 sulla Varesina. Al “Comunale” di Rogoredo i ragazzi di Commisso ottengono i tre punti grazie alle reti di Pontiggia, Stefanoni e Quaggio. La marcatura ospite porta invece la firma di Tedesco.

Il quindicesimo successo stagionale consente alla Casatese di mantenersi al terzo posto del girone B di Serie D. I brianzoli hanno ora 54 punti, uno in più dell’Arconatese e cinque in più dello Sporting Franciacorta, che inseguono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Per quanto concerne infine il prossimo turno di campionato, la Casatese farà visita al Desenzano, oggi vittorioso in trasferta per 1-0 sul campo della Virtus Ciserano Bergamo.

Classifica

Lumezzane 68

———————————-

Alcione Milano 65

Casatese 54

Arconatese 53

Sporting Franciacorta 49

——————————–

Desenzano 47

Varesina 46

Brusaporto 44

Ponte San Pietro 44

Virtus Ciserano Bergamo 44

Seregno 37 (-3 punti)

Folgore Caratese 35

——————————–

Real Calepina 34

Villa Valle 34

Breno 33

Città di Varese 29

——————————-

Sona 22

Caronnese 15