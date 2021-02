Pennati e Baldan stendono il Breno: 2-1 il finale

Domenica il big match col Seregno al “Ferruccio”

LECCO – E’ un “mercoledì da leoni” quello della Casatese. La formazione guidata da mister Tricarico con il 2-1 rifilato al Breno centra il quarto successo consecutivo, dopo le vittorie ottenute nell’ordine contro Vis Nova Giussano, Caravaggio e Tritium.

La Casatese vola, il NibionnOggiono rallenta

A decidere la sfida giocata sul sintetico di Rogoredo sono le marcature di Pennati, dopo solamente quattro giri di lancette, e Baldan, a poco meno di dieci minuti dal triplice fischio. Al 35′ il momentaneo pareggio della formazione bresciana a firma di Melchiori.

Il contemporaneo pareggio (2-2) del Crema sul terreno di gioco del Fanfulla regala ai biancorossi il secondo posto in solitaria. Ora la classifica vede il Seregno – vittorioso 1-0 sul difficile campo del Brusaporto – guidare a quota 31. La Casatese insegue con una sola lunghezza di ritardo, mentre il Crema scivola in terza posizione con 28 punti all’attivo.

Al quarto posto vi è poi il Brusaporto – come anticipato battuto dal Seregno capolista – che resta fermo a 26 punti. Al pari dei bergamaschi, in quarta piazza vi resta anche il NibionnOggiono, che non riesce a muovere la propria classifica a causa della sconfitta per 1-0 subita a Ponte San Pietro, dove risulta decisivo il diagonale vincente di Ibe al 68′. I ragazzi di Commisso sciupano così la possibilità di staccare il Brusaporto e di agganciare il Crema.

Il prossimo turno

Dando uno sguardo al calendario balza subito all’occhio il big match che nel prossimo turno vedrà la Casatese di scena al “Ferruccio” di Seregno. A due giornate dal termine del girone d’andata la banda di Tricarico ha quindi la concreta possibilità di tentare il colpo grosso e operare il sorpasso al vertice.

Una situazione che, anche stando alle più rosee previsioni, in pochi a inizio stagione avrebbero immaginato per una squadra che, è bene ricordare, è pur sempre una neopromossa della categoria.

Il NibionnOggiono affronterà invece la seconda trasferta consecutiva allo “Stefano Borgonovo” di Giussano, dove l’attende una Vis Nova ritrovata dopo i tre punti odierni colti in terra veronese contro il Sona (2-3 il finale in favore dei neroverdi).