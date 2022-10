Secondo pareggio consecutivo senza reti per i biancorossi

Casatese in inferiorità numerica per oltre un’ora per l’espulsione di Videkon

CARATE BRIANZA – Dopo lo 0-0 maturato nel turno infrasettimanale contro il Città di Varese, la Casatese pareggia con lo stesso risultato in casa della Folgore Caratese. La gara valida per il quinto turno d’andata del girone B di Serie D vede i ragazzi di Commisso giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Videkon al 23′.

Per quanto concerne la classifica i biancorossi muovono comunque un piccolo passo portandosi a quota 9 punti. Ora Sassella e compagni sono quarti al pari della Virtus Ciserano Bergamo. Per quanto concerne infine il prossimo turno la Casatese sarà impegnata sul terreno di casa contro il Ponte San Pietro.

Classifica

Arconatese 12

Sporting Franciacorta 10

Lumezzane 10

Casatese 9

Virtus Ciserano Bergamo 9

Brusaporto 7

Ponte San Pietro 7

Alcione Milano 7

Varesina 7

Villa Valle 7

Desenzano 7

Seregno 6

Real Calepina 6

Città di Varese 5

Sona 4

Folgore Caratese 4

Caronnese 2

Breno 2