Pontiggia regala a Mazzoleni i tre punti con un gol al 90′

A Boldini non basta la doppietta di Ekuban

LECCO – La ventottesima giornta del girone B di Serie D ha un doppio volto per Casatese e Brianza Olginatese. La formazione di Mazzoleni può fare festa grazione al 2-1 imposto al Breno; la truppa di Boldini, al ritorno oggi sulla panchina bianconera, si deve invece leccare le ferite per via del 3-2 subito sul campo del Brusaporto.

Per quanto concerne la sfida giocata a Rogoredo ad aprire le marcature è Mecca, bravo a realizzare con un diagonale al 28′. La formazione bresciana riesce però a riportare il match in parità al 73′, quando Tanghetti sfrutta al massimo un errore al rinvio di Pirola. La Casatese comunque non demorde e continua a premere: la rete decisiva arriva all’89’ e porta la firma di Pontiggia, che con un gran tiro realizza la rete da tre punti.

Passando alla sfida disputata in terra bergamasca, questa ha visto la Brianza Olginatese portarsi in vantaggio al 29′ con Ekuban. Passano solamente due minuti e il Brusaporto pareggia subito i conti con Forlani. Il match è vibrante e dopo altri tre giri di lancette Ekuban porta nuovamente avanti i bianconeri. Nella ripresa però si consuma la beffa: nel giro di due minuti dalla ripresa del gioco Cortinovis pareggia i conti, mentre il gol del definitivo vantaggio bergamasco arriva al 72′ e porta la firma di Vitali.

La classifica vede ora la Casatese al quinto posto con 46 punti all’attivo; per la Brianza Olginatese la situazione si fa ancora più delicata visto il successo del Villa Valle sul campo della Vis Nova Giussano. Ora i bianconeri sono penultimi, posizione che comporterebbe la retrocessione diretta in Eccellenza.

Ora le due formazioni sono attese da due settimane di allenamenti, in vista del prossimo turno – domenica 27 marzo – che le vedrà una di fronte all’altra al “Comunale” di Olginate.