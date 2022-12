Calcio Serie D. La Casatese passa sul campo della Varesina: i brianzoli si impongono 1-0

Sfida decisa dalla rete di Isella al 52′

I biancorossi sono ora quarti in classifica

VENEGONO SUPERIORE – Domenica di festa per la Casatese che supera in trasferta la Varesina per 1-0. A decidere la gara disputata a Venegono Superiore, valevole per la quattordicesima giornata d’andata del girone B di Serie D, è la rete realizzata da Isella in avvio di ripresa (52′).

Il sesto successo stagionale rappresenta anche il quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio) per i ragazzi di mister Commisso. Grazie ai tre punti odierni i biancorossi si portano a quota 24 punti, che al momento valgono la quarta piazza in solitaria della classifica.

Dando uno sguardo al calendario, la Casatese nel prossimo turno sarà impegnata tra le mura amiche, dove riceverà il Desenzano (vittorioso per 2-1 contro la Virtus Ciserano Bergamo). Le ultime due giornate del girone d’andata vedranno poi i brianzoli di scena sul campo del Villa Valle e infine nuovamente in casa contro il Breno.

Classifica

Lumezzane 33

———————————-

Alcione Milano 27

Arconatese 25

Casatese 24

Brusaporto 22

———————————-

Villa Valle 22

Virtus Ciserano Bergamo 22

Sporting Franciacorta 21

Varesina 21

Ponte San Pietro 20

Folgore Caratese 18

Seregno 17

———————————

Desenzano 14

Città di Varese 13

Caronnese 11

Real Calepina 11

Sona 10

———————————

Breno 9