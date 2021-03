I biancorossi passano a Ciserano con Bello e Isella

La vetta del Seregno resta a un punto; mercoledì c’è il Brusaporto

LECCO – Dopo tre settimane senza aver disputato partite ufficiali la Casatese si rituffa nel girone B di Serie D superando in trasferta la Virtus Ciserano Bergamo per 2-0. Il tredicesimo successo stagionale consente ai ragazzi di Tricarico di restare in scia del Seregno capolista, vittorioso per 3-0 sul campo della Vis Nova Giussano.

Il divario in classifica resta di un solo punto; mercoledì nella gara di recupero in casa del Brusaporto, in caso di successo, i biancorossi potrebbero dunque operare il sorpasso sui monzesi riprendendosi la testa del gruppo.

Per quanto concerne la sfida giocata in provincia di Bergamo a deciderla sono i gol di Bello e Isella. La rete che sblocca il match arriva dopo solamente sei giri d’orologio, quando il centrale difensivo è il più abile a ribadire in rete in tap-in una respinta del portiere di casa a seguito di un corner. Nella ripresa (73′) arriva poi il gol del raddoppio, quando Pontiggia serve ad Isella una palla che deve essere solamente spinta in fondo al sacco.

Si è invece chiusa sul 2-2 la sfida del “De Coubertin” di Oggiono tra NibionnOggiono e Caravaggio. Ad andare per primi in rete sono stati i padroni di casa, in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Barzotti al 35′. Al 56′ un altro penalty, realizzato dall’ex di turno Basanisi, ha permesso al Caravaggio di pareggiare i conti. La gara viene poi ribaltata al 74′ da Messaggi ma all’86’ Antonini sigla la rete del definitivo 2-2.

La formazione di Commisso resta in quarta posizione ma vede allontanarsi il Crema (+ 4) e avvicinarsi il Fanfulla (-1).