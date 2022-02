Isella e Mecca regolano il Legnano (2-0)

Gli uomini di Monza battuti di misura dal Crema (1-0)

LECCO – La ventiseiesima giornata di campionato del girone B di Serie D fa registrare il ritorno alla vittoria della Casatese, che sul terreno amico supera 2-0 il Legnano in uno scontro d’alta classifica. Niente da fare invece per la Brianza Olginatese, che cede 1-0 contro il Crema e vede la sua classifica farsi sempre più negativa.

Per quanto concerne la gara giocata sul sintetico di Rogoredo a deciderla sono le reti di Isella e Mecca, giunte al 1′ e al 10′ minuto della ripresa. Grazie ai tre punti, i quali valgono l’undicesimo successo in campionato dei biancorossi, gli uomini di Mazzoleni tornano a dire la loro in ottica playoff. Ora la Casatese è quinta, in coabitazione con Desenzano Calvina e Arconatese, a quota 42 punti. La formazione del gardesana però ha ancora due gare da recuperare.

Passando poi alla gara del “Comunale” di Olginate, il gol che è costato carissimo ai bianconeri è giunto nel finale di gara (81′). A siglarlo è stato Ferretti. La dodicesima sconfitta stagionale complica ancora di più la classifica dei ragazzi di Monza. La Brianza Olginatese ora è terz’ultima con solamente tre punti di vantaggio sul duo, formato da Villa Valle e Leon, che chiude la graduatoria.

Dando infine uno sguardo al calendario, la Casatese nel prossimo turno farà visita proprio al Crema. La Brianza Olginatese invece dovrà cercare riscatto sul terreno di gioco del Breno.