I biancorossi superano 2-0 il Crema con Fusi e Recino

La Brianza Olginatese viene stoppata sullo 0-0 dal Breno

LECCO – Prosegue il momento positivo della Casatese, che col 2-0 rifilato al Crema ottiene il sesto risultato utile consecutivo (cinque vittorie e un pareggio), salendo al secondo posto della classifica del girone B di Serie D.

La sfida giocata sul campo sintetico di Rogoredo vede il primo tempo chiudersi sullo 0-0, nonostante gli uomini di Mazzoleni gestiscano per lunghi tratti il possesso palla e costriuiscano diverse occasioni da rete. Nella ripresa i biancorossi insistono e vengono premiati al 72′, quando Fusi in diagonale realizza la rete del vantaggio brianzoli. Si arriva poi ai minuti di recupero col risultato che non varia fino al calcio di rigore, trasformato da Recino al 92′, che vale il 2-0 finale.

La Brianza Olginatese non riesce invece ad ottenere l’intera posta in palio. Al “Comunale” la truppa di Arioli impatta 0-0 contro il Breno.

Per quanto concerne la classifica la Casatese sale in seconda posizione, dove aggancia il Sangiuliano City, con 16 punti all’attivo. La Brianza Olginatese conquista invece il suo dodicesimo punto stagionale, che al momento vale l’ottavo posto in coabitazione con lo stesso Breno, la Folgore Caratese e il Caravaggio.

Dando infine uno sguardo al prossimo turno – domenica 31 ottobre, calcio d’inizio alle 14:30 – la Casatese farà visita al Breno mentre la Brianza Olginatese ospiterà il Brusaporto.