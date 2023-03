Calcio Serie D. La Casatese espugna il campo della Virtus Ciserano Bergamo

Successo griffato da Quaggio e Comberiati

Biancorossi ora quarti e con un solo punto di ritardo dal terzo posto

CISERANO – Dopo il ko interno rimediato nello scorso turno per mano della vicecapolista Alcione Milano, la Casatese torna al successo battendo 2-0 in trasferta la Virtus Ciserano Bergamo.

In terra orobica la formazione di mister Commisso ottiene i tre punti grazie alle marcature, arrivate in apertura e chiusura della ripresa, siglate da Quaggio (48′) e da Comberiati (87′). Grazie ai tre punti odierni la Casatese sale in quarta posizione a quota 44 punti, con un ritardo di una sola lunghezza dal terzo posto occupato dall’Arconatese.

Dando infine uno sguardo al calendario, nel prossimo turno i biancorossi faranno visita al Seregno, che oggi ha ottenuto un punto sul difficile campo dello Sporting Franciacorta pareggiando 0-0.

Classifica

Lumezzane 62

———————————-

Alcione Milano 59

Arconatese 45

Casatese 44

Sporting Franciacorta 43

——————————–

Varesina 42

Brusaporto 40

Desenzano 37

Ponte San Pietro 37

Virtus Ciserano Bergamo 37

Seregno 33 (-3 punti)

Folgore Caratese 32

——————————–

Villa Valle 31

Breno 30

Real Calepina 29

Città di Varese 22

——————————-

Sona 16

Caronnese 14