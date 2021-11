I ragazzi di Mazzoleni vincono 4-1 col Ponte San Pietro

Niente da fare per la formazione di Arioli: il Sangiuliano City passa 1-0

LECCO – E’ un turno di campionato agrodolce per le due formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. Il lato positivo della medaglia è della Casatese che batte con un netto 4-1 il Ponte San Pietro; niente da fare invece per la Brianza Olginatese che cede 1-0 contro il Sangiuliano City.

Per quanto concerne la sfida di Casatenovo a portarsi in vantaggio sono gli ospiti; il gol dell’1-0, siglato al 25′, porta la firma di Cerini. Nella ripresa però la musica cambia radicalmente e i biancorossi prima pareggiano con Masini al 57′, poi si portano in vantaggio con Fusi al 62′. I gol della sicurezza portano entrambi la firma di Recino, a segno al 69′ e all’88’.

A Olginate invece la vicecapolista Sangiuliano City si impone di misura grazie alla marcatura siglata da Qeros due minuti prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i bianconeri non riescono a recuperare il gol di svantaggio e la gara si chiude così sull’1-0 in favore dei milanesi.

A livello di classifica la Casatese balza al terzo posto a quota 25 punti, con un ritardo ora di sole tre lunghezze dal vertice. La Brianza Olginatese resta invece ferma a quota 15. Per quanto concerne infine il prossimo turno la Casatese farà visita al Sona mentre la Brianza Olginatese giocherà sul campo della Virtus Ciserano Bergamo.