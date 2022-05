La Casatese accede alla post season dopo il 2-1 alla Virtus Ciserano Bergamo

Brianza Olginatese retrocessa nonostante la vittoria sul Leon (2-1)

LECCO – E’ un finale di stagione diammetralmente opposto quello della Casatese e della Brianza Olginatese. L’ultima giornata del girone B di Serie D sancisce infatti da una parte l’accesso ai playoff dei biancorossi, dall’altra la retrocessione in Eccellenza dei bianconeri.

Nel trentottesimo turno stagionale gli uomini di Mazzoleni superano 2-1 la Virtus Ciserano Bergamo grazie alle marcature di Fusi e Recino. Con i tre punti odierni i biancorossi chiudono la regular season in terza posizione a quota 64. Ora Isella e compagni sono attesi dalla post season.

Umore totalmente opposto per la truppa di Boldini che batte sì il Leon per 2-1 con le reti di Crema e Ekuban ma, dato il contemporaneo successo del Caravaggio sulla Castellanzese, retrocede comunque in Eccellenza. I bianconeri chiudono la stagione al penultimo posto e lasciano così la Serie D dopo solamente una stagione.