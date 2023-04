Calcio Serie D. Pareggio a reti bianche per la Casatese

I biancorossi impattano 0-0 in casa della Real Calepina

Brianzoli sempre terzi in classifica

GRUMELLO DEL MONTE – Dopo i tre successi consecutivi ottenuti contro Virtus Ciserano Bergamo, Seregno e Sona, la Casatese rallenta la propria corsa pareggiando sul terreno di gioco della Real Calepina.

Nel turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del girone B di Serie D i ragazzi di mister Commisso non riescono ad andare oltre lo 0-0 in casa della formazione bergamasca. Il punto odierno porta i brianzoli, sempre terzi in classifica, a quota 51 punti, con un margine ora di una sola lunghezza di vantaggio sull’Arconatese.

Per quanto concerne infine il prossimo turno di campionato – domenica 16 aprile – la Casatese riceverà la visita della Varesina, oggi vittoriosa per 5-2 contro il Seregno.

Classifica

Lumezzane 65

———————————-

Alcione Milano 62

Casatese 51

Arconatese 50

Sporting Franciacorta 46

——————————–

Varesina 46

Brusaporto 44

Desenzano 44

Virtus Ciserano Bergamo 44

Ponte San Pietro 41

Folgore Caratese 35

Real Calepina 34

——————————–

Seregno 34 (-3 punti)

Villa Valle 34

Breno 33

Città di Varese 26

——————————-

Sona 22

Caronnese 15