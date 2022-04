A Rogoredo finisce 1-1 col Desenzano Calvina

Il Ponte San Pietro passa 2-1 a Olginate e inguaia i bianconeri

LECCO – Niente vittorie per le due formazioni lecchesi nella trentunesima giornata del girone B di Serie D. La Casatese strappa un punto pareggiando sul terreno di casa 1-1 contro il Desenzano Calvina. Biancorossi a segno con Mecca mentre la rete dei gardesani porta la firma di Aliù

E’ invece una sconfitta pesante quella rimediata a domicilio dalla Brianza Olginatese per mano del Ponte San Pietro. I bergamaschi si impongono 2-1 e spediscono in penultima posizione i bianconeri. A decidere la sfida è la doppietta dell’ex Atalanta Ferreira Pinto; non serve a nulla per i padroni di casa il gol realizzato da Caraffa.

Detto della difficile situazione di classfica della Brianza Olginatese, la Casatese resta invece in sesta posizione, dove viene però agganciata dalla Virtus Ciserano Bergamo.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la truppa di Mazzoleni se la vedrà in trasferta col Ponte San Pietro mentre i ragazzi di Boldini faranno visita alla capolista Sangiuliano City.