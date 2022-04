Mazzoleni impatta 0-0 contro il Ponte San Pietro

Boldini battuto 2-0 dalla capolista Sangiuliano City

LECCO – E’ stato un turno di campionato avaro di soddisfazioni quelle delle formazioni lecchese impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 sul terreno di gioco del Ponte San Pietro, mentre la Brianza Olginatese ha cedeuto 2-0 in casa della capolista Sangiuliano City.

Per quanto concerne la sfida giocata in terra bergamasca la formazione guidata da Mazzoleni ha fatto troppo poco per ottenere l’intera posta in palio. Per la Casatese si tratta del terzo pareggio consecutivo, dopo i due maturati contro Brusaporto e Desenzano Calvina. Troppo invece il divario per la truppa di Boldini nei confronti della capolista. Il Sangiuliano City ha avuto ragione dei bianconeri grazie alle reti di Fall e Pedone.

La situazione di classifica vedere ora la Casatese in settima posizione, al pari di Arconatese e Breno, con un divario di tre punti dal quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff, attualmente occupato dal Desenzano Calvina. La Brianza Olginatese invece resta penultima, con una sola lunghezza di vantaggio sull’ultima piazza e due punti di ritardo dal terz’ultimo posto, col quale si giocherebbe la salvezza tramite i playout.

Nel prossimo turno, in programma giovedì 14 aprile, la Casatese sfiderà il Sona mentre la Brianza Olginatese se la vedrà con la Virtus Ciserano Bergamo.