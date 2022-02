Mazzoleni stoppato sullo 0-0 dal Caravaggio

L’Arconatese supera 2-0 i ragazzi di Monza

LECCO – Giornata negativa per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese viene bloccata sullo 0-0 dal Caravaggio mentre la Brianza Olginatese, nell’anticipo del sabato, viene sconfitta per 2-0 dall’Arconatese.

Per la Casatese si tratta del secondo pareggio consecutivo senza reti. Dopo quello interno, maturato nel precedente turno contro il Real Calepina, i ragazzi di Mazzoleni si bloccano anche sul terreno di gioco del Caravaggio.

Sempre come la scorsa giornata, è andata ancora peggio alla Brianza Olginatese che nell’anticipo giocato ieri è stata battuta 2-0 dall’Arconatese. A punire la banda di Monza è stata una doppietta di Longo. Per i bianconeri si tratta del secondo ko di fila, dopo quello interno rimediato per mano del Caravaggio (1-3).

Per quanto riguarda la classifica la Casatese muove un piccolo passo portandosi a 38 punti; la Brianza Olginatese resta invece ferma a quota 24. Le due formazioni torneranno in campo mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale valevole per la ventiquattresima giornata: la Casatese riceverà la capolista Sangiuliano City, la Brianza Olginatese ospiterà invece la Castellanzese.