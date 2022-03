La Casatese impatta 0-0 sul campo del Brusaporto

Sconfitta per la Brianza Olginatese: il Desenzano Calvina passa 2-1

LECCO – Il turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del girone B di Serie D fa registrare il pareggio senza reti della Casatese e la sconfitta di misura della Brianza Olginatese.

La formazione guidata da Mazzoleni stoppa sullo 0-0 la vicecapolista Brusaporto. Il punto ottenuto in terra bergamasca porta i biancorossi a quota 47, con il divario dal quinto posto – l’ultimo utile per accedere ai playoff – occupato dal Legnano, che dista ora tre lunghezze.

Per quanto concerne invece la truppa di Boldini, a decidere la sfida giocata in riva al Lago di Garda contro il Desenzano Calvina sono le reti di Aliù, arrivata dopo solamente due minuti di gioco, e Giani, il quale al 76′ riporta avanti i suoi dopo che Viganò aveva pareggiato i conti al 38′.

La situazione di classifica della Brianza Olginatese, terz’ultima con un solo punto di vantaggio sulla penultima piazza che vorrebbe dire retrocessione diretta, resta molto critica, ma se non altro l’aver tenuto botta contro la quarta forza del girone fa capire che la squadra e viva e venderà cara la pelle nelle ultime otto gare della stagione regolare.

Dando infine uno sguardo al calendario, nel prossimo turno in programma domenica 3 aprile – calcio d’inizio alle 15:00 – la Casatese ospiterà proprio il Desenzano Calvina, mentre la Brianza Olginatese riceverà la visita del Ponte San Pietro, quest’oggi battuto in casa dal Breno per 1-0.