Pareggio per 4-4 tra Casatese e Brusaporto

Brianza Olginatese sconfitta 1-0 dal Desenzano Calvino

LECCO – Si chiude con un pareggio e una sconfitta l’undicesima giornata di campionato per le due formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. A strappare il punto è la Casatese, che chiude la gara col Brusaporto con uno spettacolare 4-4. Viene invece sconfitta la Brianza Olginatese, battuta 1-0 dal Desenzano Calvina vicecapolista.

Per quanto concerne la gara di Rogoredo, il primo tempo si chiude con la formazione bergamasca avanti 3-1 per via dei gol di Cortinovis (doppietta a fissare il punteggio sul 2-0) e Iori. Il gol biancorosso del momentaneo 2-1 porta invece la firma di Recino, al nono gol in undici gare finora disputate.

Nella ripresa la musica cambia totalmente e grazie a due gol in rapida sequenza di Mecca e alla rete di Pontiggia la Casatese ribalta completamente la situazione portando il risultato sul 4-3. Ad un quarto d’ora dal termine però la marcatura di Forlani vale il definitivo 4-4. Da segnalare ancora il rigore fallito da Pontiggia all’80’.

A Olginate la sfida viene decisa dal gol ospite di Franzoni siglato al 57′. Per la Brianza Olginatese quella maturata contro il Desenza Calvina è la terza sconfitta stagionale.

Per quanto concerne la classifica la Casatese occupa ora la quarta piazza, in coabitazione col Sona, a quota 19 punti. Cinque sono le lunghezze che dividono i brianzoli dalla vetta dell’Arconatese. La Brianza Olginatese resta invece ferma a quota 14 punti che al momento valgono la decima posizione, al pari del Breno.

Nel prossimo turno la truppa di Mazzoleni farà visita proprio al Desenzano Calvina mentre quella di Arioli andrà sul campo del Ponte San Pietro.