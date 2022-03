Si chiude 0-0 la gara tra Crema e Casatese

Brianza Olginatese ko sul terreno di gioco del Breno (1-0)

LECCO – Giornata senza successi per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese impatta 0-0 al “Voltini” di Crema mentre la Brianza Olginatese cede 1-0 in casa del Breno.

Per quanto concerne la gara dei ragazzi di Mazzoleni questa è stata condizionata dall’espulsione per somma d’ammonizioni, rimediata da Comberiati al 37′. La Casatese ha comunque provato a colpire in contropiede ma nei novanta di gioco il risultato non si è schiodato dallo 0-0.

Preoccupa parecchio la situazione della truppa di Monza che in terra bresciana rimedia la tredicesima sconfitta stagionale. A decidere il match è la rete realizzata da Tagliani al 26′.

La classifica vede ora la Casatese in sesta posizione, con un punto di ritardo dalla zona playoff. La Brianza Olginatese invece resta terz’ultima, con solamente due lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto.

Nel prossimo turno infine la Casatese ospiterà il Breno mentre la Brianza Olginatese farà visita al Brusaporto.