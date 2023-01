Calcio Serie D. Pari senza reti per la Casatese sul campo del Città di Varese

Secondo pareggio consecutivo per i biancorossi

Salgono a cinque le giornate consecutive senza successi

VARESE – Prosegue il digiuno di vittorie della Casatese. Per la quinta giornata consecutive infatti i biancorossi non riescono ad ottenere l’intera posta in palio, chiudendo con un pareggio a reti bianche la sfida disputata sul terreno di gioco del Città di Varese.

Lo 0-0 dell'”Ossola” fa muovere un piccolo passo in classifica ai ragazzi di Commisso che si portano a quota 32 punti, dove agganciano il Brusaporto. La zona playoff resta alla portata dei brianzoli, che hanno infatti una sola lunghezza di ritardo dal quinto posto. Il margine di vantaggio sulla zona playout è invece di otto punti.

Per quanto concerne infine il prossimo turno di campionato la Casatese tornerà a giocare sul terreno di casa, dove riceverà la Folgore Caratese.

Classifica

Lumezzane 50

————————————-

Alcione Milano 43

Arconatese 35

Sporting Franciacorta 33

Virtus Ciserano Bergamo 33

————————————

Brusaporto 32

Casatese 32

Varesina 32

Ponte San Pietro 31

Folgore Caratese 28

Desenzano 26

Villa Valle 26

———————————-

Seregno 24 (-3 punti)

Real Calepina 21

Città di Varese 18

Breno 17

———————————-

Sona 14

Caronnese 13