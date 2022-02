Mazzoleni stoppato sullo 0-0 dalla Real Calepina

Il Caravaggio cala il tris (1-3) ai ragazzi di Monza

LECCO – Giornata amara per le compagini lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese non va oltre lo 0-0 sul terreno amico contro la Real Calepina (formazione attualmente posizionata in zona play out).

Va ancora peggio alla Brianza Olgiantese che cede 3-1 sul terreno di casa nel match salvezza contro il Caravaggio. I bergamaschi passano grazie alle reti di Ibe (4′), Fornari (16′) e Baggetta (88′). Ai bianconeri serve ben poco la rete di Belingheri, che al 20′ accorcia le distanze sul 2-1.

La classfica vede ora la Casatese al quarto posto a quota 37 punti. I brianzoli hanno gli stessi punti del Legnano, che però ha disputato una gara in meno. Il divario dal secondo posto, occupato a pari merito da Desenzano Calvina e Brusaporto, è di un solo punto. Il Desenzano Calvina deve comunque recuperare ben due partite. La vetta del Sangiuliano City è invece lontana ben nove lunghezze. La Brianza Olginatese dal canto suo resta ferma a 24 punti con un margine di +2 sulla zona play out.

Per quanto concerne infine il prossimo turno, la Casatese farà visita al Caravaggio mentre la Brianza Olginatese sarà impegnata in casa dell’Arconatese.