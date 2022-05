La truppa di Mazzoleni si impone per 4-2 sul Leon

Fischetti tiene a galla le speranze di salvezza di Boldini

LECCO – Doppio successo nel penultimo atto del girone B di Serie D per Casatese e Brianza Olginatese. La formazione di Mazzoleni supera il Leon in trasferta col risultato di 4-2; successo esterno anche per la compagine guidata da Boldini che al fotofinis strappa l’1-0 contro il Villa Valle.

Per quanto concerne la gara giocata a Vimercate, la Casatese indirizza la gara nel primo tempo con la doppietta di Fusi e il gol di Isella che valgono il 3-0 all’intervallo. Nella ripresa Jacopo Ferrè accorcia le distanze con un calcio di punizione, prima che Isella allunghi sul 4-1. La rete che vale il definitivo 4-2 la sigla invece Andrea Ferrè trasformando un calcio di rigore.

Grazie al prezioso successo la Casatese si porta in quarta posizione, al pari del Brusaporto, con 61 punti all’attivo. Ora i biancorossi sono attesi dal match interno di domenica 15 maggio contro la Virtus Bergamo, a tutti gli effetti decisivo per l’accesso ai playoff.

Passando alla partita giocata a Villa d’Almè a deciderla è stata la marcatura di Fischetti ad un passo dal 90′. Con i tre punti restano ancora viva la possibilità di raggiungere i playout per la Brianza Olginatese.

I bianconeri, sempre ultimi in classifica, nell’ultima giornata affronteranno il Leon penultimo: in caso di successo e di contemporanea sconfitta del Caravaggio e della Vis Nova, andrebbero poi a giocarsi lo spareggio in campo neutro contro la Vis Nova.