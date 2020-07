Grande l’entusiasmo dei tifosi per i ragazzi di prima squadra e Juniores

Il Direttore Sportivo Viganò: “Il nostro mercato è quasi chiuso”

CASATENOVO – “La Casatese con i casatesi in Serie D” è stato questo lo slogan più utilizzato nel corso della presentazione – tenutasi lo scorso sabato presso il centro sportivo di via Volta – della prima squadra della Casatese e della Juniores Nazionale biancorossa.

Una frase, come ha tenuto a spiegare al numeroso pubblico presente il presidente Gianni Sassella, che racchiude in sè grande determinazione e la voglia di condividere il prestigioso traguardo raggiunto dalla società con Casatenovo e la sua gente, oltre a testimoniare il desiderio di estendere il progetto al territorio e alle sue molteplici realtà.

Presentati i nuovi acquisti

Dopo l’intervento del presidente e degli ospiti, tra i quali l’assessore allo sport casatese Francesco Sironi, il presidente della delegazione lecchese della FIGC Giovanni Colombo e i rappresentanti dell’AC Monza Roberto Mazzo e Angelo Colombo, a prendere la scena sono stati i ragazzi di prima squadra e Juniores.

Per la prima volta si sono dunque visti i tanti volti nuovi portati in biancorosso in questo inizio di mercato dal Ds Fabio Viganò.

Oltre agli acquisti dei primissimi giorni della sessione estiva, rappresentati da Mattia Isella, Matteo Perego, Michele Mandelli e Samuele Sordillo, sono stati presentati anche gli ultimi arrivi: Gabriele Gambazza, classe 2000 proveniente dal NibionnOggiono, Samuel Ciceri, altro 2000 reduce dall’esperienza in Serie C con la Pro Vercelli, Riccardo Ippolito e Niccolò Cerrina, entrambi classe 2001 cresciuti nel settore giovanile del Monza, e infine il 2002 Filippo Ferrara in arrivo dal Lecco.

“Sono molto contento e fiducioso per gli acquisti che siamo riusciti a perfezionare. Sono convinto che tutti i nuovi arrivi potranno dare il loro contributo alla causa della Casatese e ritengo che la rosa sia ormai completa, anche se non escludo l’arrivo di altri due giovani nei ruoli di esterno e portiere” questo il commento del Ds Viganò sui nuovi acquisti.