Calcio Serie D. Ritorno alla vittoria per la Casatese

I biancorossi, dopo tre pareggi consecutivi, vincono 2-1 a Desenzano, decidono Masini e Ghilardi

Finisce 1-1 tra Ponte San Pietro e Brianza Olginatese

LECCO – Dopo tre pareggi consecutivi la Casatese ritrova il successo imponendosi 2-1 sul campo del Desenzano. Grazie ai tre punti odierni i ragazzi di Mazzoleni restano in quarta posizione, con un ritardo di un solo punto proprio dal Desenzano e dal Sangiuliano City, entrambe appaiate al secondo posto. Il distacco dalla vetta, occupata dall’Arconetese, è invece di cinque lunghezze.

Per quanto concerne la sfida giocata sul Garda a deciderla sono state le reti di Masini al 13′ e di Ghilardi al 61′. Nel mezzo il gol messo a segno da Ricozzi nei minuti di recupero del primo tempo.

A Ponte San Pietro invece alla Brianza Olginatese non è bastata la marcatura di Cavagna per ottenere l’intera posta in palio. I bergamaschi hanno agguantato il pareggio grazie al gol di Capelli che ha fissato il punteggio sull’1-1.

I ragazzi di Arioli muovono ancora una volta la classifica senza però ottenere l’intera posta in palio, con il vantaggio sulla zona calda che è ora di tre punti.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la Casatese riceverà la visita proprio del Ponte San Pietro mentre la Brianza Olginatese ospiterà il Sangiuliano City.