Calcio Serie D. Terza sconfitta consecutiva per la Casatese: l’Arconatese passa 1-0

Gara decisa dalla marcatura di Ientile

Nelle ultime tre gare biancorossi sempre ko e senza gol all’attivo

PERO – Prosegue il momento negativo della Casatese: per la terza giornata consecutiva la truppa di mister Commisso va ko e, come già successo in occasione delle battute d’arresto subite contro Breno e Brusaporto, anche contro l’Arconatese i biancorossi non riescono ad andare a segno.

Nella gara del “Gianni Brera” di Pero i brianzoli cedono 1-0, con la marcatura decisiva in favore dei milanesi che porta la firma di Ientile. Il ko fa scivolare la Casatese dalla terza alle settima posizione in classifica; in un solo colpo infatti i biancorossi vengono superati da Brusaporto, Sporting Franciacorta, Virtus Ciserano Bergamo oltre che proprio dall’Arconatese.

Ora Commisso dovrà essere bravo a trovare la quadra per riprendere quel cammino che aveva portato i suoi ragazzi ai piani alti della classifica; la prima occasione di riscatto sarà la sfida interna che nel prossimo turno vedrà i biancorossi opposti alla Caronnese, formazione attualmente penultima in classifica ma da non sottovalutare, come dimostrato dal pareggio cui aveva costretto Sassella e compagni all’andata.

Classifica

Lumezzane 46

———————————-

Alcione Milano 39

Arconatese 32

Brusaporto 32

Sporting Franciacorta 32

———————————

Virtus Ciserano Bergamo 32

Casatese 30

Ponte San Pietro 28

Varesina 26

Desenzano 24

Folgore Caratese 24

Villa Valle 24

——————————-

Seregno 21 (-2 punti)

Real Calepina 20

Città di Varese 16

Breno 16

——————————

Caronnese 12

Sona 11