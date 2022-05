Poker dei ragazzi di Mazzoleni: a segno Pirola, Pontiggia, Sala e Comberiati

I brianzoli accedono alla graduatoria dei ripescaggi per la Serie C

CASTELLANZA – Si chiude in tripudio la stagione 2021/2022 della Casatese. Questo pomeriggio, sul terreno di gioco dello stadio “Alberto Provasi” di Castellanza, i ragazzi di mister Achille Mazzoleni hanno infatti superato con un rotondo 4-1 il Legnano nella finale playoff di Serie D.

Questo storico successo consente alla società del presidente Gianni Sassella di entrare nella graduatoria delle squadre che potrebbero essere ripescate per la Serie C. Se il passaggio tra i professionisti sarà possibile è ancora tutto da capire; quel che è certo è che i biancorossi quest’oggi hanno scritto una pagina di storia della Casatese.

Per quanto concerne la cronaca della finale, a deciderla sono state le reti messe a segno nel primo tempo da Pirola (11′), Pontiggia (23′) e Sala (35′). I primi quarantacinque minuti di gioco pressoché perfetti della Casatese hanno di fatto deciso il match. Nella ripresa il Legnano ha riaperto i giochi con il gol di Quaggio al 67′ ma pochi minuti più tardi (75′) ci ha pensato poi Comberiati ha rimettere in ghiaccio la gara.

Al fischio finale dunque il tabellino recita 4-1 in favore della Casatese. I biancorossi possono ora festeggiare il grande traguardo in attesa di capire se avranno possibilità di fare il grande salto in Serie C.