I biancorossi cadono 1-0 col Fanfulla e cedono la vetta al Seregno

NibionnOggiono sorpreso in casa dal Breno (1-3)

LECCO – E’ un turno infrasettimanale amaro quello vissuto da Casatese e NibionnOggiono. Entrambe le formazioni lecchesi sono state infatti sconfitte nelle gare valide per la ventiquattresima giornata del girone B di Serie D.

Per la formazione di Tricarico si tratta del secondo ko consecutivo, dopo quello rimediato domenica nel derby, proprio per mano del NibionnOggiono. Alla “Dossenina” di Lodi il Fanfulla si impone 1-0 grazie alla rete siglata da Qeros nelle battute finali del match. La sconfitta costa carissimo alla Casatese, che vede così il Seregno (vittorioso 1-0 sul campo della Tritium) sopravanzarla in vetta alla classifica. Ora i blues conducono con 48 punti all’attivo, due in più dei biancorossi.

Niente da fare nemmeno per i ragazzi di Commisso. Dopo la bella vittoria nel derby al NibionnOggiono non riesce il bis: al “De Coubertin” è infatti il Breno ad avere la meglio per 3-1. E’ un autogol a portare in vantaggio la formazione bresciana nel primo tempo; nella ripresa Tremolada riesce poi a pareggiare i conti ma le reti, nell’ultimo quarto d’ora di gara, di Tagliani e Triglia consentono al Breno di ottenere i tre punti. Il NibionnOggiono resta in zona playoff ma scivola al quinto posto dato il sorpasso operato da parte del Fanfulla.

Ora le due formazioni lecchesi avranno qualche giorno per ricaricare le pile in vista del ritorno in campo previsto per domenica 11 aprile. La Casatese ospiterà lo Scanzorosciate mentre il NibionnOggiono farà visita alla Virtus Ciserano Bergamo.