Tricarico ritrova i tre punti battendo 4-2 la Vis Nova

Solo un pari per Commisso col Fanfulla, dopo essere stato avanti 2-0

LECCO – Il bilancio della dodicesima giornata di Serie D (girone B) parla di una vittoria e di un pareggio per le due formazioni lecchesi del girone. A vincere è la Casatese, che dopo tre turni senza successi batte 4-2 in trasferta la Vis Nova Giussano. Per i biancorossi decisive le doppiette di Candido e Lamperti.

Si fermano invece a tre le vittorie consecutive del NibionnOggiono, che con il Fanfulla va avanti 2-0 grazie a Jamal e Barzotti ma subisce poi la rimonta dei lodigiani con la sfida che si chiude sul 2-2.

La classifica vede ora la Casatese in terza posizione con 21 punti all’attivo. Staccato di un solo punto vi è il NibionnOggiono che però mercoledì prossimo – 20 gennaio – recupererà la sfida col Breno. In caso di successo i ragazzi di Commisso supererebbero la formazione di Tricarico e potrebbero salire in seconda o terza posizione (a seconda dell’esito della sfida tra la vicecapolista Crema e lo Sporting Franciacorta che si giocherà domani).

NIBIONNOGGIONO – FANFULLA 2-2

Al “De Coubertin” la gara si mette subito bene per i brianzoli che al 13′ sbloccano il risultato con Jamal, bravo a realizzare in diagonale dopo un assist di Barzotti. Al 40′ arriva anche il raddoppio, quando lo stesso Barzotti incorna a rete sfruttando al meglio un cross di Fall.

La gara però si riapre subito perchè al 43′ Guarino sbaglia il rinvio, con Lillo che ne approfitta per accorciare le distanze. Nella ripresa il punteggio resta sul 2-1 fino al 71′, minuto nel quale vi è un contatto da rigore in area brianzola. Dal dischetto calcia Brognoli che realizza il definitivo 2-2.

VIS NOVA GIUSSANO – CASATESE 2-4

Allo “Stefano Borgonovo” di Giussano la Casatese va sotto allo scadere del primo tempo, quando Redaelli sigla l’1-0 in favore dei neroverdi. La reazione di Sassella e compagni però è immediata e nel recupero porta ad un rigore che Candido trasforma nell’1-1.

Nella ripresa un altro penalty realizzato sempre da Candido al 74′ permette alla Casatese di mettere la freccia. All’80’ Lamperti fissa poi il risultato sul 3-1 ma all’84’ Valtulina riapre nuovamente la sfida trasformando il terzo rigore di giornata. A mettere il sigillo finale ci pensa comunque nuovamente Lamperti che all’88’ segna la quarta rete biancorossa che vale il 4-2 finale.

Nel prossimo turno la Casatese riceverà il Caravaggio mentre il NibionnOggiono, dopo il recupero di mercoledì a Breno, farà visita al Villa Valle.