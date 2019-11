Campestre. Lanfritto-Maggioni: dopo 25 anni il successo è ancora dell’As Premana

Festa in alta Valsassina per la conquista del trofeo

Al secondo posto il Cs Cortenova

CERNUSCO LOMBARDONE – Quinta e ultima giornata della seconda prova della 18^ edizione del trofeo Lanfritto-Maggioni di corsa campestre. I giovani atleti dell’As Premana non fanno sconti a nessuno e mettendo il sigillo anche sulla giornata conclusiva con 773 punti davanti alla Merate Atl Promoline, seconda con 612, e alla Virtus Calco, terza con 553. Premana vince definitivamente il trofeo biennale consecutivo e, a distanza di 25 anni, mettono in bacheca un altro trofeo della corsa nata nel 1974 e dedicata ai due atleti della Polisportiva Libertas Cernuschese vittime di un incidente stradale mentre si allenavano.

Premana davanti al Cs Cortenova per un trionfo valsassinese

Cinque giornate, la possibilità di scartare il peggior risultato, ma obbligo di partecipare all’ultima giornata per figurare nella classifica finale. Premana fa suo il trofeo con 3728 punti seguita da lontano dal Cs Cortenova con 2985 punti. Non ci si deve far ingannare dalla differenza finale, le due società hanno viaggiato praticamente appaiate fino alla terza giornata e solo alla quarta c’era stato l’allungo dei vincitori che avevano conquistato nell’occasione ben 619 punti di vantaggio, una vera mazzata per tutte le altre società che nulla potevano per contrastare lo strapotere bianco celeste. A completare il podio di questa 18^ edizione, sul gradino più basso, sale l’Us San Maurizio con 2232 punti. Nella top ten troviamo ancora le lecchesi Merate Atl Promoline al 4° posto con 2132, il Gs Virtus Calco al 5° con 1919, l’Us Derviese al 6° con 1566, la Pol Libertas Cernuschese all’8° con 1432 e al 10° il Team Pasturo con 1095.

26 titoli provinciali assegnati

Le gare di domenica mattina, a partire dalla categoria Ragazzi, hanno assegnato i titoli di campione provinciale 2019 di corsa campestre. 18 titoli per le società lecchesi con l’Atl Lecco Colombo Costruzioni a collezionare ben 7 titoli, seguono con tre a testa la Pol Libertas Cernuschese e la Sev Valmadrera, due per l’Us Derviese, con uno a testa l’Atl 42195 Blu Frida, la Fri.Ma.S e l’Osa.

Panettone per tutti gli atleti all’arrivo

Come consuetudine, oltre al ricco ristoro del dopo gara, la polisportiva ha omaggiato tutti i partecipanti con un panettone, mentre i primissimi sono stati chiamati al termine delle gare per le premiazioni finali, dove anticipando lo spirito natalizio, hanno ricevuto una confezione regalo e i campioni provinciali hanno indossato la maglia simbolo del titolo conquistato.

Tutti i podi di Cernusco Lombardone