Campionati italiani cadetti: Lucio Arienti (Unione Podistica Missaglia) è sesto

A Viareggio il quattordicenne brianzolo ha siglato il record personale sui 300 metri ostacoli

La soddisfazione della presidente e allenatrice Francesca Pirotta e di tutto il team dell’Unione podistica Missaglia

MISSAGLIA – Splendida prova per Lucio Arienti, giovane talento 14enne dell’atletica lombarda, militante nell’Unione Podistica Missaglia, che ha conquistato un prestigioso 6° posto ai Campionati Italiani di Atletica Leggera, categoria cadetti, svoltisi a Viareggio il 4 e 5 ottobre 2025, nella specialità dei 300 metri ostacoli.

Dopo aver ottenuto il minimo di partecipazione due settimane fa, occasione in cui ha

vinto il titolo di campione regionale, Lucio è stato convocato come titolare della

rappresentativa lombarda, pronto a confrontarsi con i migliori atleti italiani della

categoria (nati nel 2010-2011).

Nelle batterie, Arienti ha corso con grande determinazione, migliorando nettamente il suo

personale precedente di 40.37 e fermando il cronometro a 39.82, un progresso

significativo che gli è valso l’accesso alla finale A.

In finale, Lucio ha superato ancora una volta sé stesso, chiudendo con un eccellente

39.77, nuovo primato personale e conferma del suo stato di forma. Questo crono gli ha

permesso di ottenere un sesto posto a livello nazionale. “È da sottolineare che Lucio è stato il primo atleta classe 2011 tra i primi 20 classificati, un risultato che testimonia il suo grande potenziale e la capacità di competere con avversari anche più grandi di lui” puntualizzano dall’Unione podistica Missagliase con la presidente e allenatrice Francesca Pirotta che hanno espresso grande soddisfazione per la prestazione di Lucio, frutto di impegno, costanza e spirito di squadra.