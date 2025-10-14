Canoa. Ben 80 atleti in gara a Brivio nell’interregionale di discesa lunga distanza

La gara è andata in scena domenica sul lungofiume di Brivio

Ben 80 gli atleti presenti in rappresentanza di quindici società sportive provenienti dal Nord Italia

BRIVIO – Ben 80 atleti in rappresentanza di quindici società provenienti da tutto il nord Italia si sono sfidati lungo il fiume in condizioni ideali domenica scorsa, 12 ottobre, durante la gara interregionale di Discesa Lunga Distanza che ha coinvolto le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, valida anche come Campionato Regionale Lombardo della Fick, federazione italiana canoa e kajak.

L’evento, partecipato e ben riuscito, ha rappresentato l’ultima tappa del circuito regionale lombardo, confermandosi come un appuntamento importante per il confronto tra gli atleti e la verifica del lavoro svolto durante la stagione.

La gara, organizzata nei minimi dettagli dal Canoa Kajak 90 di Vercurago, si è articolata su tre partenze distinte, suddivise per categorie, garantendo fluidità e sicurezza nello svolgimento.

Presenti alla cerimonia di premiazione il neo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi; il vice Marco Arlati; il dirigente sportivo Roberto Pontarollo e l’assessora allo Sport del Comune di Brivio Elisa Rossi.

RISULTATI

CAMPIONI LOMBARDI DISCESA LUNGA DISTANZA 2025

Kayak (K1) Allieve “A”

FENAROLI Alessia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Kayak (K1) Allievi “A”

CUCINSCHI Thomas (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano

Kayak (K1) Allievi “B”

CAGLIANI Daniele (ITA) Canoa Kayak Rivabella

Kayak (K1) Cadette “A”

CHAIB Zahra Angela (ITA) Sport Club Brescia

Liberavventura

Kayak (K1) Cadetti “A”

GROPPELLI Miklos (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano

Kayak (K1) Cadette “B”

BRAMBILLA Marilù (ITA) Canoa Kayak Rivabella

Kayak (K1) Cadetti “B”

CORTI Pietro (ITA) Canoa Kayak Rivabella

Kayak (K1) DIR B Unica Femminile

SANTANGELETTA Giulia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Kayak (K1) Ragazzi

ZERBINI Giorgio (ITA) Canottieri Adda 1891

Kayak

(K1) Junior Femminile

BETTINAZZI Beatrice (ITA) Canoa Kayak Rivabella Kayak

(K1) Junior Maschile

GESUALDI Agostino (ITA) LNI Sezione di Milano

Kayak (K1) Senior Maschile

CORTI Lorenzo (ITA) Canoa Kayak Rivabella

Canadese (C1) Ragazzi

CAPRETTI Daniele (ITA) Sport Club Brescia

Liberavventura

Canadese (C1) Senior Femminile

MORANDI Alice (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Canadese (C1) Senior Maschile

BIANCHETTI Mattia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

TITOLI MASTER

Kayak (K1) Master “A” Femminile

RADICI Luisa (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Kayak (K1) Master “C” Femminile

GIORGIS Isabella (ITA) Canottieri Adda 1891

Kayak (K1) Master “D” Femminile

MARINONI Luisa (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano

Kayak (K1) Master “F” Femminile

MONGODI Antonella (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Kayak (K1) Master “A” Maschile

NICOLI Mirko (ITA) Idroscalo Club

Kayak (K1) Master “B” Maschile

DE SIMONE Davide (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano

Kayak (K1) Master “C” Maschile

ZUCCHI Alberto (ITA) Canoa Kajak 90

Kayak (K1) Master “D” Maschile

GHIRARDELLI Maurizio (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio

Kayak (K1) Master “E” Maschile

ARRIGONI Maurilio (ITA) Canoa Kajak 90

Kayak (K1) Master “F” Maschile

PONZIO Andrea (ITA) Canottieri Adda 1891

Kayak (K1) Master “G” Maschile

MULAZZI Alfredo (ITA) Canottieri Adda 1891

