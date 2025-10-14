Canoa. Ben 80 atleti in gara a Brivio nell’interregionale di discesa lunga distanza

La gara è andata in scena domenica sul lungofiume di Brivio
Ben 80 gli atleti presenti in rappresentanza di quindici società sportive provenienti dal Nord Italia
BRIVIO – Ben 80 atleti in rappresentanza di quindici società provenienti da tutto il nord Italia si sono sfidati lungo il fiume in condizioni ideali domenica scorsa, 12 ottobre, durante la gara interregionale di Discesa Lunga Distanza che ha coinvolto le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, valida anche come Campionato Regionale Lombardo della Fick, federazione italiana canoa e kajak.
L’evento, partecipato e ben riuscito, ha rappresentato l’ultima tappa del circuito regionale lombardo, confermandosi come un appuntamento importante per il confronto tra gli atleti e la verifica del lavoro svolto durante la stagione.
La gara, organizzata nei minimi dettagli dal Canoa Kajak 90 di Vercurago, si è articolata su tre partenze distinte, suddivise per categorie, garantendo fluidità e sicurezza nello svolgimento.
Presenti alla cerimonia di premiazione il neo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi; il vice Marco Arlati; il dirigente sportivo Roberto Pontarollo e l’assessora allo Sport del Comune di Brivio Elisa Rossi.
RISULTATI
CAMPIONI LOMBARDI DISCESA LUNGA DISTANZA 2025
Kayak (K1) Allieve “A”
FENAROLI Alessia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Kayak (K1) Allievi “A”
CUCINSCHI Thomas (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano
Kayak (K1) Allievi “B”
CAGLIANI Daniele (ITA) Canoa Kayak Rivabella
Kayak (K1) Cadette “A”
CHAIB Zahra Angela (ITA) Sport Club Brescia
Liberavventura
Kayak (K1) Cadetti “A”
GROPPELLI Miklos (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano
Kayak (K1) Cadette “B”
BRAMBILLA Marilù (ITA) Canoa Kayak Rivabella
Kayak (K1) Cadetti “B”
CORTI Pietro (ITA) Canoa Kayak Rivabella
Kayak (K1) DIR B Unica Femminile
SANTANGELETTA Giulia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Kayak (K1) Ragazzi
ZERBINI Giorgio (ITA) Canottieri Adda 1891
Kayak
(K1) Junior Femminile
BETTINAZZI Beatrice (ITA) Canoa Kayak Rivabella Kayak
(K1) Junior Maschile
GESUALDI Agostino (ITA) LNI Sezione di Milano
Kayak (K1) Senior Maschile
CORTI Lorenzo (ITA) Canoa Kayak Rivabella
Canadese (C1) Ragazzi
CAPRETTI Daniele (ITA) Sport Club Brescia
Liberavventura
Canadese (C1) Senior Femminile
MORANDI Alice (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Canadese (C1) Senior Maschile
BIANCHETTI Mattia (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
TITOLI MASTER
Kayak (K1) Master “A” Femminile
RADICI Luisa (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Kayak (K1) Master “C” Femminile
GIORGIS Isabella (ITA) Canottieri Adda 1891
Kayak (K1) Master “D” Femminile
MARINONI Luisa (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano
Kayak (K1) Master “F” Femminile
MONGODI Antonella (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Kayak (K1) Master “A” Maschile
NICOLI Mirko (ITA) Idroscalo Club
Kayak (K1) Master “B” Maschile
DE SIMONE Davide (ITA) C. Ricreativo Canoistico Lodigiano
Kayak (K1) Master “C” Maschile
ZUCCHI Alberto (ITA) Canoa Kajak 90
Kayak (K1) Master “D” Maschile
GHIRARDELLI Maurizio (ITA) Kayak Canoa Club Palazzolo sull’Oglio
Kayak (K1) Master “E” Maschile
ARRIGONI Maurilio (ITA) Canoa Kajak 90
Kayak (K1) Master “F” Maschile
PONZIO Andrea (ITA) Canottieri Adda 1891
Kayak (K1) Master “G” Maschile
MULAZZI Alfredo (ITA) Canottieri Adda 1891
