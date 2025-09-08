Casatenovo. Lorenzo Allodi vince la 34esima Marathon Bike della Brianza

Il biker parmense batte in volata il gruppo di testa nella 34esima edizione della XCP nazionale

La feltrina Giorgia Marchet si conferma la più forte tra le donne per il secondo anno consecutivo

CASATENOVO – Un weekend all’insegna del grande sport ha acceso la Brianza, tra motori rombanti e ruote grasse. Mentre a pochi chilometri di distanza andava in scena il Gran Premio d’Italia di Formula 1, la 34esima edizione della Marathon Bike della Brianza, tra le manifestazioni di mountain bike più prestigiose e longeve d’Italia, ha catalizzato l’attenzione degli appassionati delle due ruote off-road.

Oltre 400 bikers si sono dati appuntamento per affrontare i 49 km e 1.200 metri di dislivello del tracciato, immerso nello splendido scenario del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, in una giornata di sole che ha reso la competizione ancora più spettacolare.

La due giorni all’insegna dello sport e della passione è partita sabato con la Marathon Gravel, che ha visto al via 205 appassionati. La prova si è svolta su due percorsi pensati per permettere ai “gravelisti” di scoprire le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Brianza.

Il percorso lungo, di 85 km, rivisitato per l’occasione, ha offerto un’esperienza immersiva attraversando ben quattro parchi: il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Adda Nord, il Parco dei Colli Briantei e il Parco Valle del Lambro. Per chi invece cercava un’opzione più accessibile, il percorso corto, di 55 km, ha rappresentato la scelta ideale per godersi la natura senza affrontare sforzi eccessivi.

Il sabato pomeriggio è stato dedicato ai più piccoli con la Marathon Kid’s, che ha acceso l’entusiasmo dei giovani biker dai 6 ai 14 anni, nel tradizionale prologo della Marathon Bike della Brianza. Un appuntamento pensato per avvicinare i bambini al mondo della mountain bike in un contesto sicuro, divertente e stimolante.

Tra sorrisi, pedalate e nuove amicizie, i giovani partecipanti hanno vissuto un pomeriggio all’insegna della passione per le due ruote, condividendo l’esperienza con coetanei e famiglie in un’atmosfera di festa destinata a restare nel cuore.

La gara maschile ha regalato un finale al cardiopalma, deciso solo negli ultimi metri da una volata mozzafiato. Dopo che un tentativo di allungo firmato da Jacopo Billi (Metallurgica Veneta MTB Pro Team) e Ettore Fabbro (KTM Protek Elettrosystem) era stato neutralizzato, sei atleti si sono presentati a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo.

A spuntarla, per questione di centimetri, è stato il parmense Lorenzo Allodi (Olympia Factory Team), che ha preceduto proprio Billi, già protagonista di un podio nel 2024.

Terzo posto per Fabbro. Per Allodi, classe 2000, si tratta della sesta vittoria stagionale, a conferma di un’annata da assoluto protagonista.

“Mi sono sentito subito a mio agio su questo tracciato, molto tecnico e nervoso, che mi è piaciuto davvero tanto – ha dichiarato Allodi al termine della gara – Sapevo di poter fare una buona prestazione e ho gestito le energie senza mai forzare troppo, perché immaginavo che si sarebbe deciso tutto in volata. Alla fine l’ho spuntata per una manciata di centimetri”.

Il successo di Allodi rende merito anche al suo team manager, Marzio Deho, autentica leggenda della disciplina, che vanta due vittorie alla Marathon Bike della Brianza (1988 e 1989). Un doppio trionfo per Deho, che dimostra di saper vincere non solo in sella, ma anche nel ruolo di guida tecnica.

In campo femminile, è stata Giorgia Marchet (KTM Protek Elettrosystem) a dominare la scena, imponendosi con autorità dall’inizio alla fine. La 26enne feltrina, quarta ai Campionati Italiani XCO 2024, ha bissato il successo dello scorso anno, tagliando il traguardo con un buon margine sulla compagna di squadra Lucrezia Borgia, seconda classificata. Terzo posto per la vicentina Chiara Burato (Stones Bike), giunta al traguardo con un distacco di 58 secondi da Borgia.

“Ci tenevo molto a vincere questa gara, che per il mio team è quella di casa – ha commentato Giorgia Marchet al traguardo – Ho mantenuto un buon ritmo fin dall’inizio e mi sono davvero divertita su questo percorso, che per il secondo anno consecutivo mi ha portato fortuna. È stata anche un’ottima occasione per allenarmi in vista del prossimo appuntamento, la Mythos Primiero Dolomiti“.

La 34esima edizione della Marathon Bike della Brianza ha avuto un valore agonistico ancora più alto, assegnando titoli prestigiosi come il Campionato Regionale Lombardo XCP Point to Point e il Campionato Provinciale FCI Lecco. Di seguito l’elenco completo dei campioni di categoria:

Campioni Regionali Lombardia XCP Point to Point

Open M. Bertuletti Andrea (KTM Academy Le Marmotte)

Juniores M. Bignami Mattia (Speed Bike Rocks)

Open F. Guerrera Martina (MTB Increa Brugherio)

Juniores D. Bianchini Sofia (KTM Academy Le Marmotte)

Elite Sport Rainoldi Daniele Mario (Team DA-TOR ISB)

Master 1. Valsecchi Matteo (Lissone MTB)

Master 2. Zampedri Andrea (Lissone MTB)

Master 3. Redaelli Giorgio (Lissone MTB)

Master 4. Colombo Simone (KTM – Protek – Elettrosystem)

Master 5. Paniz Luca (Lissone MTB)

Master 6. Olovrap Silvio (VAM Race)

Master 7. Bartesaghi Giovanni (Lissone MTB)

Master Woman. Tosato Karin (Lissone MTB)

Campioni Provinciali FCI Lecco

Elite. Pena Franco Nelson Duvan (Berria Polimedical MTB Racing Team)

Under. Ferrara Giorgio (BMT Valsassina)

Juniores M. Caiazza Cristian (Berria Polimedical MTB Racing Team)

Juniores F. Castellucci Alma (Team Alba Orobia Bike)

Gli highlights della 34esima Marathon Bike della Brianza sono già disponibili sul canale YouTube di MTB Granfondo, a cura di Alcamedia. È possibile rivivere i momenti più emozionanti della gara al seguente link: https://youtu.be/rQoXvwojgvg

