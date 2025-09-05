Casatenovo. Tutto pronto per la 34^ Marathon Bike della Brianza

Domenica 7 settembre torna un appuntamento immancabile per centinaia di appassionati

Un weekend di sport, passione e territorio

CASATENOVO – Mancano pochi giorni al grande evento e cresce l’attesa a Casatenovo e in tutta la Brianza: sta per tornare la 34esima Marathon Bike della Brianza, un appuntamento storico che si conferma tra i capisaldi del calendario nazionale di mountain bike.

Domenica 7 settembre, il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone si riempirà dell’energia e della passione di centinaia di atleti, pronti a sfidarsi nella XCP nazionale. Una manifestazione che, da oltre trent’anni, unisce l’agonismo dei professionisti all’entusiasmo degli amatori, diventando un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati delle ruote grasse.

Il Bike Action Team Galgiana ha organizzato un evento imperdibile: un weekend ricco di iniziative pensate per soddisfare ogni tipo di appassionato. La formula vincente degli anni precedenti è stata ulteriormente arricchita, offrendo a ciascun partecipante un’esperienza unica e personalizzata.

La festa prenderà il via già sabato 6 settembre, con l’apertura del programma alle 8:30 affidata alla Marathon Gravel.

I partecipanti potranno scegliere tra due distanze: la sfida completa di 90 km, un’avventura che attraversa i quattro parchi collinari della Brianza – Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Adda Nord, Parco dei Colli Briantei e Parco della Valle del Lambro, e il percorso più accessibile di 55 km, ideale per chi desidera vivere la bellezza del paesaggio e la sfida in modo più rilassato, senza eccessivo impegno agonistico.

La partenza della pedalata cicloturistica sarà alla francese: i partecipanti partiranno in modo scaglionato e seguiranno autonomamente la traccia GPS fornita dall’organizzazione.

Nel pomeriggio di sabato, la Palestra Comunale di via Volta, cuore pulsante della manifestazione, aprirà le porte per la verifica delle tessere e la consegna dei pacchi gara.

Dalle 14:30 alle 19 sarà inoltre l’ultima occasione per i non tesserati di iscriversi e assicurarsi un posto in griglia.

Come da tradizione, i più giovani saranno protagonisti con la Marathon Kid’s, in programma nel pomeriggio di sabato. Un’esperienza indimenticabile su un percorso sicuro e divertente, dove potranno vivere l’emozione di pedalare fianco a fianco. L’iscrizione è gratuita e ogni piccolo biker riceverà un premio per celebrare la sua partecipazione.

Domenica, dalle 7 alle 9:30, si svolgeranno le ultime iscrizioni e il ritiro dei pettorali, mentre l’atmosfera si caricherà di crescente entusiasmo. Alle 9:30 le griglie di partenza cominceranno a riempirsi, con i biker tesserati pronti a scattare alle 10.

Il percorso tecnico e impegnativo di 50 km, con un dislivello di circa 1.250 metri, metterà alla prova gli atleti di tutte le categorie, pronti a contendersi i titoli di Campione Regionale Lombardo XCP Point to Point e Campione Provinciale di Lecco.

Subito dopo la partenza della gara principale, alle 10:15, scatterà la categoria Avventura, pensata per chi desidera vivere la bellezza del territorio senza la pressione della competizione.

L’edizione 2025 si affianca idealmente a un altro grande appuntamento sportivo del territorio: il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Un connubio fortuito ma prestigioso, che conferma come la Brianza sia terra di motori e ciclismo, dove la passione per la velocità e la sfida si percepisce in ogni angolo.

La Marathon Bike della Brianza è molto più di una gara: è un patrimonio sportivo che da oltre trent’anni valorizza il territorio, promuovendo la pratica sportiva, l’impegno sociale e la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente.

L’esperienza si concluderà con le premiazioni alle 14:30, seguite dal tradizionale pasta party e dai sorrisi di chi avrà conquistato i sentieri della Brianza.